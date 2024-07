DEN HAAG (ANP) - Het Israëlische nederzettingenbeleid is volgens het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in strijd met het internationaal recht. De hoogste rechtbank van de Verenigde Naties heeft in een zitting over verschillende aspecten van het beleid kritiek geuit. Zo heeft het land regels rond de gedwongen verplaatsing van mensen in bezet gebied geschonden. Het advies dat het ICJ vrijdagmiddag uitspreekt is niet bindend.