Biden volgende week weer op campagne

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden gaat volgens zijn team volgende week weer op campagne, als hij hersteld is van covid en uit isolatie mag. Amerikaanse media speculeerden donderdag dat Biden zich dit weekend zou kunnen terugtrekken uit de presidentiële race, maar volgens campagneleider Jen O'Malley Dillon gaat de president komende week gewoon eropuit om stemmen te trekken.

Biden zou eigenlijk afgelopen woensdag speechen in Las Vegas, toen bleek dat hij covid had opgelopen. Volgens zijn dokter heeft hij milde symptomen en kan hij in isolatie gewoon doorwerken.

Maar de druk op Biden om zich terug te trekken als presidentskandidaat van de Democratische Partij lijkt toe te nemen. Meerdere prominente partijgenoten hebben volgens Amerikaanse media erop aangedrongen dat hij plaatsmaakt voor iemand anders. The Washington Post schreef donderdag dat ook oud-president Barack Obama vindt dat Biden zijn kandidatuur moet heroverwegen, omdat de kans steeds kleiner wordt dat hij in november kan winnen van Donald Trump.