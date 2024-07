CrowdStrike onderuit op Wall Street na wereldwijde computerstoring

NEW YORK (ANP) - CrowdStrike ging vrijdag ruim 12 procent onderuit op de aandelenbeurzen in New York. Luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, banken en televisiezenders kampten wereldwijd met computerstoringen, die werden veroorzaakt door problemen bij het Amerikaanse cyberbeveiligingsbedrijf. Een cyberbeveiligingsupdate leidde tot storingen in verschillende apps en clouddiensten van Microsoft. CrowdStrike liet daarop weten de update terug te draaien.

George Kurtz, topman en oprichter van CrowdStrike, bevestigde in een bericht op X dat het om een fout in een update voor Windowscomputers gaat. "Dit is geen beveiligingsincident of een cyberaanval. Het probleem is geïdentificeerd, geïsoleerd, en een oplossing is beschikbaar", verklaarde Kurtz.

Microsoft zakte 0,6 procent. Palo Alto Networks, een concurrent van CrowdStrike, won daarentegen 3 procent.

Vliegtuigen

Door de storing hielden veel Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hun vliegtuigen aan de grond en werden veel vluchten vertraagd. De aandelen van United Airlines, Delta Air Lines en American Airlines lieten verliezen zien tot zo'n 2,5 procent.

De Amerikaanse beurshandel had geen last van de storing. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent in de min op 40.064 punten. De brede S&P 500-index bleef onveranderd op 5544 punten en techgraadmeter Nasdaq won een fractie tot 17.876 punten. De S&P 500 en de Nasdaq koersen af op een weekverlies door de recente forse koersverliezen bij de tech- en chipbedrijven. De Dow, die minder last heeft van koersbewegingen in de techsector, stevent wel af op een weekwinst.