IDFA gaat gedragsregels aanpassen na incident met Frits Barend

AMSTERDAM (ANP) - Het IDFA gaat de gedragsregels voor gasten, bezoekers en personeel aanpassen en beter en duidelijker onder de aandacht brengen. Dat heeft het documentairefestival dinsdag laten weten in een korte schriftelijke verklaring. De maatregel komt voort uit het externe onderzoek naar een incident op de openingsavond waarbij journalist Frits Barend betrokken was. In de gedragscode staat onder meer dat bezoekers en personeel niet mogen pesten, discrimineren of seksueel ongepast gedrag vertonen. Het festival was dinsdag niet bereikbaar voor een toelichting.

"Dit voorval dat plaatsvond in een volle zaal met genodigden heeft vragen opgeroepen over sociale veiligheid en de organisatorische aanpak van ongewenst gedrag", meldt het festival. Voor het onderzoek werden twaalf getuigen gehoord. Ook zijn er zes video's van het incident geanalyseerd. "De evaluatie heeft duidelijk gemaakt dat er consensus is over het feit dat er een verbale en fysieke interactie plaatsvond, maar dat er sterk uiteenlopende percepties zijn van de ernst van het incident", meldt het IDFA. "Ook beide direct betrokkenen hebben hun eigen perspectieven en emoties."

Omdat uit de evaluatie volgens het festival geen duidelijke dader naar voren kwam, neemt het IDFA geen verdere maatregelen. Wel wordt dus gekeken hoe de gedragsregels beter duidelijk gemaakt kunnen worden.

Het IDFA heeft de conclusies van het onderzoek gedeeld met zowel Frits Barend als de pro-Palestijnse demonstrant die bij het incident betrokken was. Beide partijen in deze kwestie zijn door het festival uitgenodigd voor een gesprek over de analyse en de besluiten die zijn genomen. Barend beklaagde zich omdat hij niet het hele rapport te zien krijgt. Het festival zegt dat dit om privacyredenen niet kan.