Illegale hasj tot september toegestaan in wietproef

DEN HAAG (ANP) - Illegaal geteelde hasj mag tot 1 september worden verkocht in coffeeshops die deelnemen aan de proef met gereguleerde wiet en hasj. Minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Vincent Karremans (Preventie) schrijven dat de uitzondering is verlengd om te voorkomen dat coffeeshops problemen krijgen bij de inkoop van hasj.

Het is de tweede, en volgens de VVD-bewindslieden laatste, verlenging van de verkoop van illegaal gekweekte hasj. De eerste uitzondering was tot 10 juni, omdat er opstartproblemen waren bij een van de kwekers. Nu is de verwachting dat op 10 juni de voorraad net voldoende is om aan de vraag te voldoen, maar de uitzondering is voor de zekerheid verlengd.

Het betekent dat gemeenten geen boetes uitschrijven aan coffeeshops die niet-gereguleerde hasj verkopen. De uitzondering geldt niet voor andere producten.

De proef zit momenteel in de laatste fase en begon in april. De proef duurt vier jaar en kan met anderhalf jaar worden verlengd.