Van Bokhoven als interim-technisch directeur KNGU naar EK turnen

ROTTERDAM (ANP) - Oud-bondscoach Bram van Bokhoven is voorlopig interim-technisch directeur bij gymnastiekunie KNGU. Dat bevestigde hij tijdens een persmoment in Rotterdam. Van Bokhoven is de tijdelijke vervanger van de zieke Vincent Reimering, die op 1 december vorig jaar als technisch directeur in dienst trad bij de bond. Van Bokhoven combineert zijn rol als interim 'td' met zijn werk als prestatiemanager bij sportkoepel NOC*NSF.

In zijn dubbelrol is hij volgende week bij de EK in Leipzig delegatieleider. "Ze hebben een 'ouwe rot' van stal gehaald", lachte Van Bokhoven. "Na de EK gaan we verder kijken richting de toekomst. Dit moet opgelost."

Van Bokhoven verliet de KNGU in februari 2021 na een dienstverband van twintig jaar en trad vervolgens in dienst als prestatiemanager bij NOC*NSF. Tussen 2006 en 2012 was hij bondscoach van de mannen, een functie die hij sinds 2016 opnieuw vervulde. In 2021 nam hij na het vertrek van Gerben Wiersma ook tijdelijk de vrouwenploeg onder zijn hoede.