ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

In drie weken 162 aanhoudingen voor brandstichting in Frankrijk

Samenleving
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 18:52
anp270726149 1
PARIJS (ANP) - In Frankrijk zijn sinds 6 juli 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat heeft de Franse premier Sébastien Lecornu maandag bekendgemaakt op X.
Frankrijk kampt dit jaar met een extreem bosbrandseizoen. Er is al zeker 116.085 hectare in vlammen opgegaan, een gebied groter dan de Veluwe. Daarmee is het voor Frankrijk een recordjaar. In het vorige recordjaar 2022 ging het om 72.000 hectare.
Lecornu herhaalt op X dat negen op de tien branden worden veroorzaakt door de mens en meestal door onvoorzichtigheid. Hij noemt als voorbeeld dat het mis kan gaan met een sigaret of barbecue. De premier wijst erop dat op opzettelijke brandstichting een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar staat.
loading

POPULAIR NIEUWS

routes-frankrijk-spanje

A63 én Route du Soleil dicht door branden: zoveel extra kost het omrijden naar Zuid-Frankrijk of Spanje per route

generated-image (1)

Eerder stoppen met werken kost je niet alleen spaargeld — dit is de fiscale rekening die niemand je vertelt

kaart-huisje-beestje-web

Wat is de beste leeftijd om een huis te kopen?

shutterstock_2604885329

Zo herken je een vrouwelijke narcist — en waarom ze zo lang onder de radar blijft

168579223_m

Dit zijn de enige twee anti-aging supplementen die écht werken volgens de wetenschap

173689835_m

Artsen vertellen wat slapen naast een ventilator met je doet

Loading