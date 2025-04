In Rusland opgepakte Amerikaan naar psychiatrische kliniek

MOSKOU (ANP/AFP) - Een in Rusland aangehouden Amerikaan is door de autoriteiten overgebracht naar een psychiatrisch ziekenhuis, meldt het Russische staatspersbureau TASS. Joseph Tater (46) werd in augustus vorig jaar in Moskou aangehouden voor geweld tegen een politieman, nadat hij was opgepakt op verdenking van misdragingen tegen medewerkers van een hotel.

De Amerikaan staat volgende week terecht. Hij riskeert een celstraf van vijf jaar. De rechtbank in Moskou heeft ingestemd met een verzoek van artsen van een psychiatrisch ziekenhuis om Tater gedwongen op te nemen om een geestesziekte te behandelen. Volgens het rapport zou Tater onder meer waanideeën hebben en "geen kritische houding" hebben over zijn mentale toestand.

Tater is overgebracht naar het Serbsky Centrum in Moskou voor onderzoek. Dit forensisch psychiatrisch centrum was in het Sovjettijdperk berucht door het verstrekken van valse diagnoses van psychiatrische ziekten aan politieke dissidenten.