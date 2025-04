Peiling: voor het eerst is de PVV niet de grootste, Timmermans haalt Wilders in

Sinds november 2023 zegt Geert Wilders in ieder debat dat hij de leider is van de grootste partij en dat iedereen dus moet doen wat hij wil. Dat klopt in de laatste peiling van Maurice de Hond niet meer. De PVV is in zijn glijvlucht omlaag op 29 zetels aangekomen (in januari 2024 waren dat er 50) en GL/PvdA is gestegen naar 29, op de gestage weg omhoog.

De coalitie staat er miserabel voor. De PVV verliest 8 zetels, NCS verliest 18 zetels, BBB verliest 4 zetels, en daar staat de schamele winst van 1 zetels van de VVD tegenover. Van de 88 zetels die de coalitie nu in de kamer heeft, zijn er nog 59 over.

Het is opvallend dat het CDA nu op 19 zetels zou uitkomen.

Ook opmerkelijk: tegenover het verlies van de PVV staat winst voor JA21 en Forum/