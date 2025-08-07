ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

In zuiden Europa hier en daar tot 40 graden

Samenleving
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 8:00
bijgewerkt om donderdag, 07 augustus 2025 om 8:04
anp070825048 1
Vakantiegangers in Zuid-Europa krijgen te maken met temperaturen tot 40 graden. Volgens weerbureau Weeronline is de kans hierop het grootst in het zuiden van Frankrijk en delen van Portugal en Spanje. In Griekenland, Italië en Turkije wordt het met waarden tussen 32 en 37 graden iets minder warm, al kan het kwik komend weekend aan de Turkse westkust ook de 40 graden bereiken. Het warme weer in Zuid-Europa bouwt de komende dagen langzaam op. Vooral vanaf het weekend kan het regionaal zinderend heet worden.
Elders in Europa blijven de temperaturen milder. In Duitsland is het weer aanvankelijk wisselvallig. In het weekend stijgt het kwik in Zuid-Duitsland naar 30 tot 32 graden, terwijl het in het noorden tussen de 24 en 26 graden wordt. In Noorwegen blijft het voorlopig regenen. In Zweden klaart het dit weekend na een wisselvallige periode weer op. Voor Göteborg wordt 21 graden voorspeld, in hoofdstad Stockholm wordt het zo'n 2 graden warmer.
Vorig artikel

Lagere rentes zorgen voor lichte winstdaling bij Rabobank

Volgend artikel

Toyota verlaagt winstverwachting fors door importheffingen

POPULAIR NIEUWS

enorme inbraak bankcomputers ontdekt1423984572

Gmail-gebruikers vallen massaal voor deze oplichtingstruc

ANP-514172749

Aantal jonge mensen met darmkanker stijgt: de symptomen en hoe je het risico kunt verkleinen

cpb risico op ziekte en uitkering zeer ongelijk verdeeld1702542086

Waarom sommige mensen (bijna) nooit ziek zijn – en wat jij daarvan kunt leren

ANP-525011949

De verbijisterden nieuwe verhalen (of sprookjes) over Epsteins vrien Prins Andrew

656a7458-cdfc-44f1-b6c7-8a04bab8eb53

Bijna niemand vertrouwt Trump nog (behalve de extreme fanatici)

altijd-gelijk-hebben-gedragingen

Dit zijn de 7 dingen die mensen doen die altijd gelijk denken te hebben