Lagere rentes zorgen voor lichte winstdaling bij Rabobank

UTRECHT (ANP) - Rabobank heeft de winst de voorbije maanden licht zien afnemen, net als rivalen ING en ABN AMRO. De lichte afname komt volgens Rabobank door de lagere rentes. Sinds juni vorig jaar heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rente in de eurozone stapsgewijs verlaagd. Dat drukt op het verdienmodel van banken.

In de eerste jaarhelft bleef 2,7 miljard euro aan winst over, tegen 2,8 miljard euro in de eerste zes maanden van vorig jaar. Topman Stefaan Decraene toont zich in een persbericht tevreden over de resultaten. "Wij realiseerden dit in een wereld gekenmerkt door toenemende geopolitieke spanningen: aanhoudende gewapende conflicten, onvoorspelbare handelsoorlogen, en een politieke impasse in Nederland. In deze onzekere tijden is het steeds belangrijker om weerbaar te zijn."

Rabobank behield naar eigen zeggen zijn koppositie op de hypotheekmarkt, met een marktaandeel van 21 procent. Ook bleef de bank marktleider voor kredieten aan het mkb.