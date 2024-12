Incident op Oostzee met Russisch schip en Duitse legerhelikopter

BERLIJN (ANP) - Op de Oostzee heeft een incident plaatsgevonden tussen een Russisch schip en een helikopter van de Duitse krijgsmacht. De bemanning van het schip zou daarbij volgens bronnen van het Duitse persbureau DPA hebben geschoten met alarm-munitie die in principe alleen in noodsituaties wordt gebruikt. De helikopter was onderweg voor verkenningen.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock sprak op een NAVO-bijeenkomst in Brussel kort over het incident, maar gaf verder geen details. Volgens haar varen in de Oostzee regelmatig schepen die betrokken zijn bij het omzeilen van sancties die Rusland zijn opgelegd. Baerbock kondigde aan dat er meer patrouilles op de Oostzee komen en het toezicht op kabels en leidingen onder water wordt verscherpt. Recent zijn in de Oostzee twee datakabels beschadigd geraakt, mogelijk door sabotage.