Inlichtingendienst VS: Israël valt mogelijk doelen in Iran aan

WASHINGTON (ANP) - Israël gaat waarschijnlijk in de komende maanden proberen nucleaire doelen in Iran aan te vallen. Daarvoor waarschuwt een Amerikaanse inlichtingendienst, aldus The Washington Post. Een preventieve aanval zou het nucleaire programma van Iran met slechts weken of misschien maanden vertragen, maar zou de spanningen in het Midden-Oosten doen escaleren. Dit zegt de Amerikaanse inlichtingendienst Defense Intelligence Agency in een gezamenlijk rapport met de Joint Chiefs of Staff, een militair adviesorgaan van de Amerikaanse overheid.

Het rapport waarschuwt dat Israël waarschijnlijk zal proberen twee nucleaire faciliteiten van Iran te bombarderen in de eerste zes maanden van 2025.

Huidige en voormalige Amerikaanse functionarissen die bekend zijn met de inlichtingendienst vertelden The Washington Post dat de bevinding voortvloeit uit een analyse van de Israëlische planning na het bombardement op Iran eind oktober, waardoor de Iraanse luchtverdediging werd verzwakt. De functionarissen spraken op voorwaarde van anonimiteit, aldus de Amerikaanse krant.

Een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis zei dat president Donald Trump "duidelijk heeft gemaakt dat hij niet zal toestaan ​​dat Iran een kernwapen krijgt", schrijft The Washington Post. "Hoewel hij er de voorkeur aan geeft om op vreedzame wijze te onderhandelen over een oplossing voor de al lang bestaande problemen van Amerika met het Iraanse regime, zal hij niet voor onbepaalde tijd wachten als Iran niet bereid is tot een deal te komen, en wel snel", aldus The Washington Post.