Granaat in café in Franse stad Grenoble gegooid, 12 gewonden

GRENOBLE (ANP/AFP) - Twaalf mensen zijn gewond geraakt toen een granaat in een café werd gegooid in de wijk Village Olympique in de Franse stad Grenoble. Twee mensen verkeren in kritieke toestand. "Iemand kwam binnen en gooide een granaat, zonder een woord te zeggen en rende toen weg", zei de officier van justitie tegen verslaggevers.

Er waren ten tijde van de explosie, die even na 20.00 uur plaatselijke tijd plaatsvond, "veel klanten" aanwezig. Volgens de officier van justitie was er nog geen motief gevonden, maar werd er niet geloofd dat het een "terroristische aanval" was. "Er is niets wat ons doet denken dat het verband houdt met terrorisme", zei hij en noemde het een "daad van extreem geweld" die "mogelijk verband houdt met het vereffenen van rekeningen".

Een mogelijk verband met drugshandel wordt onderzocht, zei hij. Volgens sommige berichten zou de verdachte ook een kalasjnikov bij zich hebben gehad. "Ik veroordeel deze criminele daad van buitengewoon geweld in de sterkst mogelijke bewoordingen", schreef burgemeester Eric Piolle van Grenoble op X.