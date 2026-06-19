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Inspecteur: ziekenhuis kan in pandemie code zwart hebben ervaren

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 13:16
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DEN HAAG (ANP) - Voormalig hoofdinspecteur en inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Marina Eckenhausen spreekt het niet tegen dat ziekenhuizen tijdens de coronacrisis code zwart hebben ervaren. Ze benadrukte tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie corona dat er echter geen sprake is geweest van code zwart.
Code zwart betekent dat er in heel Nederland geen bedden meer beschikbaar zijn op de intensive care, waardoor artsen om niet-medische redenen moeten bepalen of een patiënt naar de ic gaat. Meerdere ziekenhuizen gaven aan dat ervaren te hebben tijdens de pandemie. "Dan moeten we nog meer spreiden, omdat elders nog wel plekjes zijn", aldus Eckenhausen over haar boodschap in die periode.
"Achteraf zijn er ook geen meldingen gedaan van code zwart", zei de voormalig inspecteur-generaal. "We zijn altijd blijven spreiden."
OMT-lid Diederik Gommers zei tijdens een eerder verhoor ook dat er nooit sprake is geweest van code zwart, maar dat het wel heel dichtbij is geweest.
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