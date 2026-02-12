Invallen bij Europese Commissie in Brussel in vastgoedonderzoek

BRUSSEL (ANP) - De Belgische politie heeft in Brussel invallen gedaan bij de Europese Commissie in een onderzoek naar onregelmatigheden bij de verkoop van vastgoed, meldt de Financial Times. Het onderzoek wordt volgens de krant geleid door het Europees Openbaar Ministerie (EPPO). Dat bevestigt dat bewijs wordt verzameld, maar wil verder niets kwijt.

De doorzoekingen vonden plaats in verschillende gebouwen van de Europese Commissie, waaronder het begrotingskantoor, schrijft FT. Twee anonieme bronnen zeggen tegen de krant dat het gaat over de verkoop van 23 gebouwen aan het Belgische fonds SFPIM. Met die deal was in 2024 900 miljoen euro gemoeid. Johannes Hahn was destijds de verantwoordelijke eurocommissaris.

Ook de Belgische federale politie wil nog niet reageren.