Voorlopige hechtenis tophonkballer Schoop zestig dagen verlengd

WILLEMSTAD (ANP) - De rechter-commissaris op Curaçao heeft woensdag de voorlopige hechtenis van profhonkballer Jonathan Schoop met zestig dagen verlengd. Dat is donderdag bekendgemaakt. Samen met de international van Nederland werd ook de detentie van nog drie andere verdachten met zestig dagen verlengd, terwijl zijn echtgenote wel voorlopig vrijkwam.

Schoop werd op 29 januari met nog acht personen aangehouden in het kader van een onderzoek naar illegaal wapenbezit. Tijdens invallen, onder meer in het huis van Schoop, werden vuurwapens, munitie, patroonhulzen en messen in beslag genomen.

Afgelopen vrijdag werd de detentie met nog eens acht dagen verlengd en woensdag moesten de gearresteerden opnieuw voor de rechter-commissaris verschijnen. Wanneer deze periode van zestig dagen is verstreken, is het waarschijnlijk dat de verdachten voor de rechter moeten verschijnen om zich te verantwoorden voor de aanklachten.

Schoop werd vanwege zijn hechtenis niet geselecteerd voor het Nederlands team dat volgende maand uitkomt op de World Baseball Classic.