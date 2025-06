Iraanse aanval in de buurt van internationale ambassades Israël

TEL AVIV (ANP/RTR) - Bij een Iraanse luchtaanval op een voorstad van Tel Aviv is een wijk geraakt waar veel internationale ambassades staan. Meerdere ambassades die gevestigd zijn in dezelfde toren melden dat hun gebouw niet geraakt is, maar dat er wel een inslag is geweest op enkele honderden meters afstand. De Nederlandse ambassade zit in het gebouw naast die toren.

De aanval vond plaats in Ramat Gan, dat tegen Tel Aviv aan ligt. Op beelden van Israëlische media is te zien dat gebouwen flinke schade hebben opgelopen. De krant Haaretz meldt dat vier gebouwen beschadigd zijn en dat twee mensen zwaargewond zijn geraakt. 24 anderen raakten minder ernstig gewond.

De ambassades van Oostenrijk, Litouwen en Kenia hebben bevestigd dat hun gebouw geen schade heeft opgelopen bij de luchtaanval en dat het personeel in veiligheid is. De Keniaanse diplomatieke missie heeft opgeroepen om buitenlandse ambassades niet aan te vallen.