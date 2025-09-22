Iraanse parlementsleden willen ontwikkeling kernwapen

TEHERAN (ANP/DPA/RTR) - Tientallen Iraanse parlementsleden hebben opgeroepen tot de ontwikkeling van een kernwapen. In een brief aan de Opperste Nationale Veiligheidsraad schrijven 71 van de 290 leden dat ze willen dat de Iraanse militaire doctrine wordt aangepast.

In de brief stellen ze dat de wereld is veranderd en dat ze zich willen kunnen verdedigen. Daarbij wordt ook Israël genoemd. Dat zou "op de rand van waanzin" staan en aanvallen uitvoeren "zonder rekening te houden met internationale verplichtingen". Nucleaire faciliteiten van Iran werden afgelopen juni gebombardeerd door Israël en de Verenigde Staten. De landen zeiden dat Iran dicht bij de ontwikkeling van een kernwapen zat. Teheran ontkent die beschuldiging.

Iran zou deze week een overeenkomst met Rusland gaan tekenen om acht nieuwe kerncentrales te bouwen. Zo wil het land in 2040 20 gigawatt aan kernenergie opwekken. Op dit moment heeft Iran één operationele kerncentrale en kampt het met tekorten.