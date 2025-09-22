ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iraanse parlementsleden willen ontwikkeling kernwapen

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 15:54
anp220925151 1
TEHERAN (ANP/DPA/RTR) - Tientallen Iraanse parlementsleden hebben opgeroepen tot de ontwikkeling van een kernwapen. In een brief aan de Opperste Nationale Veiligheidsraad schrijven 71 van de 290 leden dat ze willen dat de Iraanse militaire doctrine wordt aangepast.
In de brief stellen ze dat de wereld is veranderd en dat ze zich willen kunnen verdedigen. Daarbij wordt ook Israël genoemd. Dat zou "op de rand van waanzin" staan en aanvallen uitvoeren "zonder rekening te houden met internationale verplichtingen". Nucleaire faciliteiten van Iran werden afgelopen juni gebombardeerd door Israël en de Verenigde Staten. De landen zeiden dat Iran dicht bij de ontwikkeling van een kernwapen zat. Teheran ontkent die beschuldiging.
Iran zou deze week een overeenkomst met Rusland gaan tekenen om acht nieuwe kerncentrales te bouwen. Zo wil het land in 2040 20 gigawatt aan kernenergie opwekken. Op dit moment heeft Iran één operationele kerncentrale en kampt het met tekorten.
loading

POPULAIR NIEUWS

b6e9aed5-4ed5-4d01-b0ab-3cf2d933155a

Wie is Els rechts

Official_Presidential_Portrait_of_President_Donald_J._Trump_(2025)

Trump verliest misschien zijn race tegen de klok

ANP-446513228

Wim Kieft (62) belandt in zorgcentrum na misgelopen operatie

generated-image (24)

Stille pandemie: meer ziekenhuisopnamen, amputaties en overlijdens

shutterstock_2470230001

Rusland (en de gewonen Russen) gaat een zware winter tegemoed

ANP-536946293

Wie waren die vechtende fascisten in Den Haag? ‘Kijk, ik ga niet ontkennen dat ik Hitler hoog heb zitten.’

Loading