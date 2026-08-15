Iran: akkoord met Oman over Straat van Hormuz aanstaande

TEHERAN (ANP) - Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over een veilige scheepsdoorvaart van de Straat van Hormuz. Dat meldt nieuwszender Al Jazeera na een uitgegeven verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens een woordvoerder van het Iraanse departement moeten de laatste details over de overeenkomst nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring. Oman en Iran grenzen aan de zeestraat waar, nadat de Verenigde Staten en Israël hun oorlog tegen Iran waren begonnen, nog maar mondjesmaat schepen passeren. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen. De route is cruciaal voor de olie-export.

Iran en Oman willen een veilige doortocht beloven waarbij de soevereiniteit van beide landen "behouden blijft".

President Donald Trump heeft geroepen dat hij de Straat van Hormuz zal uitroepen tot Amerikaans grondgebied als de VS Iran "hebben verslagen". Iran op zijn beurt blijft de zeestraat blokkeren "zolang de VS hun nederlaag niet accepteren".