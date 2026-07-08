Iran bestookt militaire locaties van de VS in Bahrein en Koeweit

TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) zegt 85 Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Koeweit te hebben bestookt "als reactie op de schending van het staakt-het-vuren door de VS", meldt de Iraanse staatstelevisie.

Het was slechts het begin van de Iraanse reactie. "Als eerste reactie op deze agressie voerden de marine en de lucht- en ruimtevaartmacht van de IRG een gezamenlijke operatie met raketten en drones uit, waarbij 85 belangrijke Amerikaanse militaire faciliteiten" in de twee landen werden geraakt, aldus de garde. Ook zou een Amerikaanse MQ-9 Reaper-drone zijn neergehaald.

In Bahrein ging het luchtalarm af en klonken explosies. In Koeweit veroordeelde het ministerie van Buitenlandse Zaken het optreden van Iran. "De voortzetting van deze brutale aanvallen, op een moment dat er regionale en internationale inspanningen worden geleverd voor de-escalatie, ondermijnt systematisch elk streven om de spanningen te verminderen."

Amerikaanse aanvalsgolven

In de nacht van dinsdag op woensdag voerde het Amerikaanse leger al meerdere aanvalsgolven uit op Iraanse doelen rond de Straat van Hormuz. De Amerikanen zeiden dit te hebben gedaan om Iran te "straffen" voor het beschieten van olietankers in de zeestraat. Een Amerikaanse functionaris zei dat Iraanse luchtafweersystemen, surveillancesystemen aan de kust, raketten en lanceerlocaties voor drones onder vuur zijn genomen. Ook zouden tientallen bootjes van de Revolutionaire Garde zijn bestookt.

Iraanse media berichten dat onder meer explosies klonken in en rond de havenstad Bushehr. In dat gebied bevindt zich de enige civiele kerncentrale van het land. Ook bij de eilanden Kharg en Qeshm en de havensteden Sirik en Bandar Abbas zijn ontploffingen gemeld. Kharg is belangrijk voor de Iraanse olieoverslag en de VS hebben niet bevestigd dat er is gebombardeerd.

Slachtoffers

Er zijn nog geen berichten over omgekomen burgers in Iran, al zouden in Sirik wel burgers gewond zijn geraakt toen een projectiel insloeg. Verder is naar verluidt een lid van de Revolutionaire Garde gedood.

De Iraanse toponderhandelaar Mohammad Bagher Ghalibaf haalde via sociale media uit naar de VS. De regering-Trump onderhandelt met het Iraanse regime over vrede en er is al een wapenstilstand gesloten, maar de Amerikanen houden zich volgens Ghalibaf niet aan de afspraken. "Het tijdperk van pesterijen en afpersing is voorbij", schreef hij. "Wij buigen niet."