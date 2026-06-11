Iran meldt nog geen definitieve beslissing over deal met VS

TEHERAN (ANP/RTR) - Iran heeft nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke deal met de Verenigde Staten, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen staatspersbureau IRNA. Het is de eerste officiële reactie van Teheran op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump dat er een overeenkomst met Iran zou zijn.

Woordvoerder Esmaeil Baghaei benadrukt dat Iran bij de onderhandelingen vasthoudt aan zijn "rode lijnen". Berichten over een ondertekening van een deal zijn volgens hem speculatief. Trump zei dat er mogelijk komend weekend al getekend zou kunnen worden, waarschijnlijk ergens in Europa.

Baghaei erkent wel dat een groot deel van de tekst van de overeenkomst afgerond is, maar stelt ook dat de Amerikanen hun standpunten de hele tijd aanpassen.

Het andere staatspersbureau Fars meldde eerder dat de kans op een deal "relatief" groot was, omdat de VS het conceptvoorstel van Iran zouden hebben geaccepteerd.