Trump belt met Netanyahu over naderende deal met Iran

JERUZALEM (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gebeld over de vermeende naderende deal met Iran. Het kantoor van Netanyahu meldt op X dat de premier zijn waardering heeft uitgesproken voor Trumps inzet om tot een akkoord te komen.

Israël benadrukt zelf geen partij te zijn bij de overeenkomst, maar is blij dat Trump zou hebben vastgehouden aan zijn eis dat Iran al zijn verrijkte uranium moet inleveren. Ook claimt Netanyahu's kantoor dat in de deal Irans raketproductie en steun aan andere organisaties in de regio wordt beperkt.

CNN schreef eerder op basis van een bron dat Netanyahu "verrast" werd door Trumps bericht dat er een deal met Iran was. Israël zou niet op de hoogte zijn geweest.