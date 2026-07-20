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Iran: ondanks aanvallen nog wel diplomatiek contact

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 10:25
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TEHERAN (ANP/AFP) - Iran en de Verenigde Staten hebben ondanks hun opgelaaide strijd nog steeds diplomatiek contact. Dat gebeurt via bemiddelaars, zegt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
"We hebben berichten ontvangen, zonder in detail te treden", zei de woordvoerder op een persconferentie. "Maar het belangrijkste is dat het diplomatieke apparaat de afgelopen dagen actief is geweest en dat ideeën via bepaalde bemiddelaars aan ons zijn overgebracht."
De VS en Iran sloten in juni een overeenkomst die de weg moest vrijmaken voor verdere onderhandelingen over een definitieve vredesdeal. Toch escaleerde het conflict deze maand weer en worden opnieuw zware aanvallen uitgevoerd.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft duidelijk gemaakt dat de overeenkomst met Iran wat hem betreft voorbij is. Later liet ook Iran weten dat de deal was opgeschort.
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