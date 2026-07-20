Verdachte: gijzeling in gevangenis had nooit mogen gebeuren

DEN BOSCH (ANP) - "Het had eigenlijk nooit mogen gebeuren. Maar het is gebeurd en dat vind ik op zijn minst gezegd heel spijtig. Het heeft voor heel veel mensen een lange nasleep." Dat zei de 30-jarige Corné H. maandag aan het begin van de zitting bij de rechtbank in Den Bosch. H. staat daar terecht voor het gijzelen en bedreigen van een aantal medewerkers van de gevangenis in Vught, waar hij in december vorig jaar gedetineerd zat.

Tijdens de gijzeling eiste H. onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting (PI). Hij stond op een wachtlijst voor plaatsing in een tbs-kliniek. H. gijzelde in maart 2024 een aantal mensen in een café in Ede. In de daaropvolgende strafzaak kreeg hij negen maanden cel en de tbs-maatregel opgelegd.

H. heeft onder meer autisme en hoort stemmen. Op 18 juni is hij in een tbs-kliniek geplaatst. Na de gijzeling is hij naar een andere gevangenis overgeplaatst.

H. zegt dat hij de gijzelingsactie in de PI niet van tevoren heeft bedacht, maar dat het een impulsieve daad is geweest.