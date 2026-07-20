ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verdachte: gijzeling in gevangenis had nooit mogen gebeuren

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 10:18
anp200726084 1
DEN BOSCH (ANP) - "Het had eigenlijk nooit mogen gebeuren. Maar het is gebeurd en dat vind ik op zijn minst gezegd heel spijtig. Het heeft voor heel veel mensen een lange nasleep." Dat zei de 30-jarige Corné H. maandag aan het begin van de zitting bij de rechtbank in Den Bosch. H. staat daar terecht voor het gijzelen en bedreigen van een aantal medewerkers van de gevangenis in Vught, waar hij in december vorig jaar gedetineerd zat.
Tijdens de gijzeling eiste H. onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting (PI). Hij stond op een wachtlijst voor plaatsing in een tbs-kliniek. H. gijzelde in maart 2024 een aantal mensen in een café in Ede. In de daaropvolgende strafzaak kreeg hij negen maanden cel en de tbs-maatregel opgelegd.
H. heeft onder meer autisme en hoort stemmen. Op 18 juni is hij in een tbs-kliniek geplaatst. Na de gijzeling is hij naar een andere gevangenis overgeplaatst.
H. zegt dat hij de gijzelingsactie in de PI niet van tevoren heeft bedacht, maar dat het een impulsieve daad is geweest.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2678252061

Nieuwe regels handbagage 2026: dit mag nog gratis mee bij Ryanair, easyJet en Transavia

shutterstock_2215634101

Je energierekening daalt niet? Deze 5 ‘stille stroomvreters’ kosten je ongemerkt honderden euro’s per jaar

shutterstock_2751065201

Zoveel eigen geld heb je nú nodig om als starter een huis te kopen – en het is een record

shutterstock_1833729397

Waarom mannen minstens 21 keer per maand moeten masturberen

131267470_m

Nieuw onderzoek: dit is de échte reden waarom mensen een relatie willen

generated-image (1)

De machtigste landen ter wereld in 2026: zo ziet de wereldorde er uit

Loading