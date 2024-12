Iran opent communicatielijn met rebellen Syrië

TEHERAN (ANP/RTR) - Iran heeft een directe communicatielijn geopend met de nieuwe leiding in Syrië, na de val van het regime van president Bashar al Assad. Teheran probeert op deze manier "een vijandige relatie" met Syrië te voorkomen, aldus een hoge Iraanse functionaris.

Volgens de functionaris is deze toenadering essentieel om verdere spanningen in de regio te voorkomen en de "banden te stabiliseren". Iran was een van de belangrijkste bondgenoten van Assad. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei zondag te verwachten dat de goede relatie met Syrië voortgezet zal worden.

Assad werd afgelopen week verdreven door rebellen onder leiding van de jihadistische groepering Hayat Tahrir al-Sham (HTS). De opstandelingen begonnen anderhalve week geleden met een offensief en maakten een opvallend snelle opmars naar Damascus. Russische staatsmedia melden dat Assad en zijn familie naar Moskou zijn gevlucht en dat zij in Rusland asiel krijgen.