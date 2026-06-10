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Iran sluit Straat van Hormuz geheel af na Amerikaanse aanvallen

Samenleving
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 1:56
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TEHERAN (ANP/DPA) - De Iraanse Revolutionaire Garde heeft aangekondigd de Straat van Hormuz volledig te sluiten na recente Amerikaanse aanvallen op doelen in het zuiden van het land. Dit blijkt uit een door Iraanse staatsmedia verspreide verklaring.
De militaire leiding van de Islamitische Republiek stelde dat de maatregel het gevolg is van de gewijzigde veiligheidssituatie na de recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren.
Later verklaarde de Iraanse marine dat "twee schepen die probeerden illegaal door de Straat van Hormuz te varen, zijn geraakt", aldus de Iraanse staatsomroep IRIB en persbureau Mehr.
De Iraanse aankondiging volgde op het bericht van het Amerikaanse leger dat het in opdracht van president Donald Trump met nieuwe aanvallen op meerdere doelen in Iran was begonnen. Iraanse staatsmedia meldden explosies in diverse havensteden langs de zuidkust van het land.
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