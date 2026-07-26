Autobahn-boete voor te brede auto: 17 populaire modellen passen niet meer op de linkerbaan

Baustellen nog een verrassing tegenkomen: een boete van 40 euro omdat de auto simpelweg te breed is voor de linkerbaan. Niet omdat de wagen buitenmaats is, maar omdat Duitsland — anders dan de meeste bestuurders denken — de buitenspiegels gewoon meetelt. Wie deze zomer met de auto naar Duitsland gaat, kan naast eindelozenog een verrassing tegenkomen: een boete van 40 euro omdat de auto simpelweg te breed is voor de linkerbaan. Niet omdat de wagen buitenmaats is, maar omdat Duitsland — anders dan de meeste bestuurders denken — degewoon meetelt. Daardoor vallen doodnormale modellen als de Toyota Yaris, Renault Clio en Volkswagen Golf al buiten de boot, laat staan de zee aan SUV’s waarin Nederland de laatste jaren is gestapt.

Waarom die 2 meter ineens een probleem is

2 meter. Klinkt riant — een gemiddelde personenauto is immers rond de 1,80 meter breed. Alleen: de Duitse wetgever hanteert de breedte inclusief buitenspiegels. En daar zit tussen de 15 en 20 centimeter extra in. Reken zelf even mee en het feestje op de linkerbaan is voorbij. ij wegwerkzaamheden op de autobahn worden de rijstroken versmald. Boven de linkerbaan hangt dan een bord met een maximale voertuigbreedte, meestal. Klinkt riant — een gemiddelde personenauto is immers rond de 1,80 meter breed. Alleen: de Duitse wetgever hanteert de breedte. En daar zit tussen de 15 en 20 centimeter extra in. Reken zelf even mee en het feestje op de linkerbaan is voorbij.

Yaris, Clio en Golf: te breed voor de linkerbaan

Zelfs de klassieke B-segmenters passen niet meer:

Toyota Yaris — 2020 mm

— 2020 mm Renault Clio — 2006 mm

— 2006 mm Renault 5 (elektrisch) — 2020 mm

(elektrisch) — 2020 mm Volkswagen Golf — 2073 mm

— 2073 mm Opel Astra — 2062 mm

Wie een Ford Focus, Ford Fiesta, Kia Picanto, Toyota Aygo X of VW Polo (1946 mm) rijdt, ontspringt de dans. Voor vrijwel elke populaire SUV of middenklasser geldt: linkerbaan verboden, rechts aansluiten in de file, en wie het toch waagt, riskeert die 40 euro.

De 20 bestverkochte auto’s van Nederland: past-ie of niet?

Hieronder de breedte inclusief buitenspiegels van de twintig meest verkochte nieuwe auto’s in Nederland. Alles boven de 2000 mm is bij een 2-meterbord op de autobahn officieel te breed voor de linker versmalde rijstrook.

Positie Auto Breedte incl. spiegels Past op linkerbaan? 1 Toyota Aygo X 1999 mm Ja 2 Tesla Model Y 2129 mm Nee 3 Kia Picanto 1880 mm Ja 4 Hyundai Kona 2100 mm Nee 5 Kia EV3 2090 mm Nee 6 Škoda Kodiaq 2133 mm Nee 7 Škoda Elroq 2148 mm Nee 8 Ford Kuga 2177 mm Nee 9 Toyota Yaris Cross 2030 mm Nee 10 Kia Niro 2055 mm Nee 11 Renault Clio 2006 mm Nee 12 Kia EV5 2135 mm Nee 13 Tesla Model 3 2089 mm Nee 14 Peugeot 2008 1987 mm Ja 15 Renault 5 2020 mm Nee 16 Toyota Yaris 2020 mm Nee 17 Volvo XC60 2117 mm Nee 18 Volkswagen Tiguan 2140 mm Nee 19 BYD Seal U 2085 mm Nee 20 Volvo EX30 2032 mm Nee

Van de top 20 blijven er drie over die zonder zorgen langs de rode pionnen mogen: de Aygo X, de Picanto en — nipt — de Peugeot 2008. De rest schuift verplicht rechts in.

Zo weet je zeker of je auto past

Voor je de grens over gaat, hoef je geen meetlint langs de spiegels te leggen. Het staat gewoon in het instructieboekje of in de prijslijst van je model. Vind je het niet, dan is de vuistregel simpel:

Wagenbreedte zonder spiegels + 15 tot 20 cm = totale breedte

+ = totale breedte Bij twijfel: reken met 20 cm en tel niet te makkelijk je auto rijk

Elektrische spiegels inklappen helpt niet — het gaat om de gehomologeerde breedte

— het gaat om de gehomologeerde breedte Bij een 2-meterbord: alles boven 2000 mm hoort rechts

Wat de Duitse ijver over onze auto’s zegt

Grappig detail: de wet is niet veranderd, de auto’s zijn breder geworden. De gemiddelde nieuwe auto in Europa is de afgelopen twintig jaar zo’n 20 centimeter opgeblazen, vooral door SUV-mode en zij-airbags. Duitsland houdt gewoon vast aan zijn oude rijstrookbreedtes en presenteert Nederlandse vakantiegangers zo ongemerkt een boete van 40 euro voor een auto die in de showroom nog “compact” heette. Wie deze zomer richting Beieren of de Oostzee rijdt, kan dus maar beter twee dingen inpakken: een milieusticker en een gezonde dosis geduld op de rechterbaan.

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