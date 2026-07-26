Autobahn-boete voor te brede auto: 17 populaire modellen passen niet meer op de linkerbaan

Wie deze zomer met de auto naar Duitsland gaat, kan naast eindeloze Baustellen
nog een verrassing tegenkomen: een boete van 40 euro omdat de auto simpelweg te breed is voor de linkerbaan. Niet omdat de wagen buitenmaats is, maar omdat Duitsland — anders dan de meeste bestuurders denken — de buitenspiegels
gewoon meetelt. Daardoor vallen doodnormale modellen als de Toyota Yaris, Renault Clio en Volkswagen Golf al buiten de boot,
laat staan de zee aan SUV’s waarin Nederland de laatste jaren is gestapt.
Waarom die 2 meter ineens een probleem is
Bij wegwerkzaamheden
op de autobahn worden de rijstroken versmald. Boven de linkerbaan hangt dan een bord met een maximale voertuigbreedte, meestal 2 meter
. Klinkt riant — een gemiddelde personenauto is immers rond de 1,80 meter breed. Alleen: de Duitse wetgever hanteert de breedte inclusief buitenspiegels
. En daar zit tussen de 15 en 20 centimeter extra in. Reken zelf even mee en het feestje op de linkerbaan is voorbij.
Yaris, Clio en Golf: te breed voor de linkerbaan
Zelfs de klassieke B-segmenters passen niet meer:
- Toyota Yaris — 2020 mm
- Renault Clio — 2006 mm
- Renault 5 (elektrisch) — 2020 mm
- Volkswagen Golf — 2073 mm
- Opel Astra — 2062 mm
Wie een Ford Focus, Ford Fiesta, Kia Picanto, Toyota Aygo X of VW Polo (1946 mm) rijdt, ontspringt de dans. Voor vrijwel elke populaire SUV of middenklasser geldt: linkerbaan verboden, rechts aansluiten in de file, en wie het toch waagt, riskeert die 40 euro.
De 20 bestverkochte auto’s van Nederland: past-ie of niet?
Hieronder de breedte inclusief buitenspiegels van de twintig meest verkochte nieuwe auto’s in Nederland. Alles boven de 2000 mm is bij een 2-meterbord op de autobahn officieel te breed voor de linker versmalde rijstrook.
|Positie
|Auto
|Breedte incl. spiegels
|Past op linkerbaan?
|1
|Toyota Aygo X
|1999 mm
|Ja
|2
|Tesla Model Y
|2129 mm
|Nee
|3
|Kia Picanto
|1880 mm
|Ja
|4
|Hyundai Kona
|2100 mm
|Nee
|5
|Kia EV3
|2090 mm
|Nee
|6
|Škoda Kodiaq
|2133 mm
|Nee
|7
|Škoda Elroq
|2148 mm
|Nee
|8
|Ford Kuga
|2177 mm
|Nee
|9
|Toyota Yaris Cross
|2030 mm
|Nee
|10
|Kia Niro
|2055 mm
|Nee
|11
|Renault Clio
|2006 mm
|Nee
|12
|Kia EV5
|2135 mm
|Nee
|13
|Tesla Model 3
|2089 mm
|Nee
|14
|Peugeot 2008
|1987 mm
|Ja
|15
|Renault 5
|2020 mm
|Nee
|16
|Toyota Yaris
|2020 mm
|Nee
|17
|Volvo XC60
|2117 mm
|Nee
|18
|Volkswagen Tiguan
|2140 mm
|Nee
|19
|BYD Seal U
|2085 mm
|Nee
|20
|Volvo EX30
|2032 mm
|Nee
Van de top 20 blijven er drie over die zonder zorgen langs de rode pionnen mogen: de Aygo X, de Picanto en — nipt — de Peugeot 2008. De rest schuift verplicht rechts in.
Zo weet je zeker of je auto past
Voor je de grens over gaat, hoef je geen meetlint langs de spiegels te leggen. Het staat gewoon in het instructieboekje of in de prijslijst van je model. Vind je het niet, dan is de vuistregel simpel:
- Wagenbreedte zonder spiegels + 15 tot 20 cm = totale breedte
- Bij twijfel: reken met 20 cm en tel niet te makkelijk je auto rijk
- Elektrische spiegels inklappen helpt niet — het gaat om de gehomologeerde breedte
- Bij een 2-meterbord: alles boven 2000 mm hoort rechts
Wat de Duitse ijver over onze auto’s zegt
Grappig detail: de wet is niet veranderd, de auto’s zijn breder geworden. De gemiddelde nieuwe auto in Europa is de afgelopen twintig jaar zo’n 20 centimeter opgeblazen, vooral door SUV-mode en zij-airbags. Duitsland houdt gewoon vast aan zijn oude rijstrookbreedtes en presenteert Nederlandse vakantiegangers zo ongemerkt een boete van 40 euro voor een auto die in de showroom nog “compact” heette. Wie deze zomer richting Beieren of de Oostzee rijdt, kan dus maar beter twee dingen inpakken: een milieusticker en een gezonde dosis geduld op de rechterbaan.
Alternatieve Discover-koppen: - Duitse boete van 40 euro dreigt: deze 17 populaire auto’s zijn te breed voor de autobahn - Yaris, Clio én Golf te breed: waarom je op de Duitse autobahn straks rechts moet blijven - Autobahn-verrassing: door deze regel over buitenspiegels krijgen Nederlanders zomaar een boete
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