Iran verwijt atoomagentschap vooringenomenheid en rol in oorlog

TEHERAN (ANP/RTR) - Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) partijdigheid en daarmee "een rol in deze onrechtvaardige oorlog". In een bericht op X haalt een woordvoerder van het Iraanse ministerie een CNN-interview van IAEA-topman Rafael Grossi aan. Daarin zegt Grossi dat er "geen bewijs is dat Iran systematisch werkt aan een nucleair wapen". Die uitspraak komt "te laat", vindt Iran.

Het IAEA uitte vorige week in een rapport kritiek op Iran voor het niet naleven van de nucleaire verplichtingen. Dat was voor het eerst in bijna twintig jaar. Kort na dat rapport begon Israël aanvallen op de nucleaire infrastructuur van Iran. Volgens Israël was dat nodig omdat Iran dicht bij het maken van kernwapens zou zijn.

"Misleidende berichten hebben ernstige gevolgen, meneer Grossi", schrijft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook stelt het dat het IAEA het regime, dat zich aan het non-proliferatieverdrag hield, "verraden" heeft.