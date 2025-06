Rolstoeltenniskampioene De Groot gaat met trainer Sporrel werken

DEN HAAG (ANP) - Rolstoeltenniskampioene Diede de Groot gaat met trainer Dennis Sporrel werken. Na een samenwerking van tien jaar met Amanda Hopmans, kiest De Groot nu voor een ander. Sporrel beëindigde onlangs de samenwerking met proftennisser Tallon Griekspoor.

De Groot kijkt uit naar de samenwerking met Sporrel. "Ik ben ontzettend dankbaar voor alles wat ik met Amanda heb bereikt. We hebben samen een bijzondere reis doorgemaakt," aldus De Groot in een persbericht. "Tegelijkertijd voelt dit als het juiste moment voor vernieuwing. Ik kijk er enorm naar uit om met Dennis aan de slag te gaan."

Ook Sporrel is enthousiast over de nieuwe samenwerking. "Diede is een unieke atlete met een indrukwekkende staat van dienst. Ik voel me vereerd om met haar te mogen werken."

De Groot werkt nu eerst toe naar Wimbledon waar ze komende maand haar titel wil verdedigen.