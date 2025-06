Iran wil nucleaire programma voortzetten na aanvallen

TEHERAN (ANP/DPA) - Iran wil ondanks de recente aanvallen op nucleaire complexen het eigen atoomprogramma voortzetten. Dat zei het hoofd van de Iraanse atoomenergieorganisatie (AEOI) tegen staatsmedia.

AEOI-topman Mohammad Eslami zei dat nog wordt bekeken hoe groot de schade is na de bombardementen. Het zou de bedoeling zijn nucleaire activiteiten zonder onderbreking voort te zetten.

De Verenigde Staten bombardeerden afgelopen weekend Iraanse nucleaire installaties. President Donald Trump claimde naderhand dat belangrijke Iraanse atoominfrastructuur was "weggevaagd".

Iran heeft steeds volgehouden dat het eigen nucleaire programma voor vreedzame doeleinden is. Israël heeft dat in twijfel getrokken en opende deze maand de aanval. Het kreeg daarbij later hulp van bondgenoot VS.

De VS hadden in aanloop naar de aanvallen onderhandeld met Iran. De regering-Trump wil dat het land stopt met het verrijken van uranium. Hoogverrijkt uranium wordt gebruikt bij het maken van kernwapens.