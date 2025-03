Explosies in Gaza, Israël meldt 'grote aanval' op doelen Hamas

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Het Israëlische leger is in de nacht van maandag op dinsdag begonnen aan een "grootschalige aanval" op doelen van Hamas in de Gazastrook. Getuigen in het Palestijnse gebied melden explosies en spreken van "de grootste aanval sinds de wapenstilstand begon". Een bestand tussen Israël en Hamas begon op 19 januari.

De hulpdiensten in de Gazastrook spreken van zeker 35 luchtaanvallen op verschillende delen van de Gazastrook. Er zouden zeker vijftien doden zijn gevallen.

Israël laat weten dat de scholen in de nabijheid van de Gazastrook dinsdag gesloten zijn.