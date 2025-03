Israël: afgevuurde raket vanuit Jemen onderschept

TEL AVIV (ANP) - Het Israëlische leger zei dat het donderdagochtend vroeg een raket heeft onderschept die vanaf Jemen was afgevuurd. Sirenes klonken in verschillende gebieden in Israël, nadat het projectiel was afgevuurd, berichtte het leger. De Israëlische politie zei dat er zowel in Tel Aviv als in Jeruzalem sirenes werden gehoord.

Volgens de Israëlische ambulancedienst werden geen ernstige verwondingen gemeld.

De Houthi-rebellen, die verantwoordelijk zouden zijn voor de raketaanval, hebben deze nog niet opgeëist. Op woensdag vuurden de Jemenitische Houthi's een raket af op Israël. Dit was de eerste aanval van de Houthi's op Israël sinds in januari een bestand in Gaza inging.

De Houthi's zeiden woensdag opnieuw aan te vallen als het land door zou gaan met zijn luchtaanvallen op de Gazastrook. De Houthi's, die eisen dat de "agressie" stopt, voeren sinds eind 2023 luchtaanvallen uit op schepen in de Rode Zee die Israëlische banden zouden hebben, als steunbetuiging aan de Palestijnen in Gaza.