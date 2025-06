Israël boos over Britse sancties tegen rechtse ministers

TEL AVIV (ANP/RTR/AFP) - Israël vindt het "onaanvaardbaar" dat het Verenigd Koninkrijk sancties instelt tegen twee vooraanstaande ministers, zegt minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar. Britse media melden dat tegoeden van Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich worden bevroren en hun mogelijkheden om te reizen worden beperkt.

De Britse krant The Times meldde het nieuws over de sancties als eerste, waarna ook onder meer de BBC en The Guardian de maatregelen meldden. De ministers hebben volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken aangezet tot extremistisch geweld en schending van de mensenrechten van Palestijnen.

Het Israëlische kabinet zal een extra overleg houden over het Britse besluit. Daar zal beslist worden hoe Israël op het "onaanvaardbare besluit" zal reageren, aldus Saar. "Het is schandalig dat verkozen vertegenwoordigers en leden van de regering onderworpen worden aan dit soort maatregelen."