Israël: dodelijke explosie in Tel Aviv was terreuraanslag

TEL AVIV (ANP/RTR/AFP) - De Israëlische autoriteiten hebben een explosie in Tel Aviv omschreven als een terreuraanslag. In de stad ging zondagavond een "krachtig" explosief af dat kennelijk in een rugzak verstopt zat. De man die de bom bij zich had overleefde dat niet, een voorbijganger raakte gewond.

"We kunnen nu bevestigen dat het gaat om een terroristische aanslag", melden de politie en de binnenlandse veiligheidsdienst maandag. Israëlische media berichten dat de vermeende aanslagpleger over straat liep toen het explosief ontplofte. Het is nog onduidelijk wie de man is en wat hij van plan was. Israëlische media berichten dat het lichaam volgens de politie lastig te identificeren is.