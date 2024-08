Den Haag verbiedt gebruik Binnenhof, ook ambtenaren moeten weg

DEN HAAG (ANP) - De gebouwen op en rond het Binnenhof in Den Haag mogen in verband met brandveiligheid niet langer worden gebruikt. Dat heeft het Haagse college van burgemeester en wethouders "definitief besloten", meldt het stadsbestuur maandag. Het ministerie van Algemene Zaken, dat nu nog de enige gebruiker is van de gebouwen, moet het Binnenhof uiterlijk op 18 september verlaten.

Dat betekent dat ook alle ambtenaren volgende maand moeten vertrekken. Het kabinet wilde dat tientallen ambtenaren tot begin volgend jaar op het ministerie zouden blijven werken, omdat ze met gevoelige informatie werken. In het pand waar het ministerie naartoe verhuist, zou de informatiebeveiliging nog niet op orde zijn.