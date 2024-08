Wielrenner Alaphilippe tekent bij Tudor Pro Cycling

SURSEE (ANP/BELGA) - Wielrenner Julian Alaphilippe verhuist na dit seizoen van Soudal Quick-Step naar Tudor Pro Cycling. De 32-jarige Fransman tekende een contract voor drie seizoenen bij de Zwitserse formatie van Fabian Cancellara.

"Na meer dan tien jaar bij dezelfde ploeg was het tijd voor verandering", zei Alaphilippe op de site van zijn toekomstige ploeg. "Ik houd al vanaf het begin van het Tudor-project. Hoe kan ik mijn carrière beter een andere weg doen inslaan dan met dit nieuwe en ambitieuze project? Dit is de grootste verandering in mijn carrière. Ik wil mijn rol spelen als leider en de jonge renners begeleiden, ook al ben ik nog niet zo oud."

Alaphilippe werd in 2014 prof bij het toenmalige Omega Pharma-Quick-Step. Hij boekte 44 zeges en werd in 2020 en 2021 wereldkampioen. Ook won hij drie keer de Waalse Pijl, Milaan-Sanremo en de Strade Bianche. Hij schreef zes etappes in de Tour de France op zijn naam en won ritten in de Giro d'Italia en de Vuelta.

Teambaas Patrick Lefevere van Soudal Quick-Step meldde anderhalve week geleden al dat Alaphilippe zou vertrekken. Eerder legde Tudor al de Zwitsers Marc Hirschi en Fabian Lienhard en de Oostenrijker Marco Haller vast.