Israël doet laatste oproep om Gaza-Stad te verlaten

GAZA (ANP/RTR) - Israël zegt zijn laatste oproep aan inwoners te hebben gedaan om Gaza-Stad te verlaten. Israël bereidt een volgende grootschalige aanval voor op de stad.

"Dit is de laatste kans voor inwoners om de stad te verlaten en de strijders van Hamas geïsoleerd achter te laten, in het licht van onze voortdurende full-scale aanvallen", waarschuwt de Israëlische defensieminister Israel Katz. De belangrijkste route naar de stad is intussen afgesloten door tanks, melden getuigen aan persbureau Reuters. Mensen kunnen de stad wel uit, maar daarna niet meer in.

Volgens een schatting van de VN zijn er op dit moment nog 600.000 tot 700.000 mensen in Gaza-Stad, terwijl inmiddels ongeveer 400.000 Palestijnen zijn vertrokken, veelal naar het zuiden van de Gazastrook. Israël heeft al herhaaldelijk opgeroepen om uit de grootste stad van Gaza te vertrekken.

Israëlische aanvallen hebben in de afgelopen 24 uur ten minste 77 mensen in de enclave gedood, verklaren lokale autoriteiten.