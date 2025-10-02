ECONOMIE
Politie Manchester: dader dodelijke aanslag overleden

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 15:53
anp021025164 1
MANCHESTER (ANP/RTR) - De dader van de dodelijke aanval op een synagoge in Manchester is overleden, meldt de politie. Dat brengt het totale dodental op drie, onder wie dus de dader. De man reed met een auto in op een Jom Kipoer-viering en stak vervolgens in op de aanwezigen. Drie slachtoffers verkeren nog in kritieke toestand. De man werd neergeschoten door toegesnelde politieagenten.
De toestand van de man kon niet direct worden vastgesteld, omdat hij "verdachte objecten op zijn lichaam" droeg. Daarop werd de explosievenopruimingsdienst ingeschakeld. Enige tijd later werd een explosie gehoord vanaf het terrein. Ook zijn twee mannen enkele straten verderop geboeid afgevoerd. Of die arrestaties verband houden met de aanval, is niet bekend.
