Israël doodt Al Jazeera-journalist Anas al-Sharif in Gaza

GAZA STAD (ANP/RTR) - Israël heeft zondag Al Jazeera-correspondent Anas al-Sharif gedood in Gaza-Stad. De directeur van het Al Shifa-ziekenhuis heeft aan Al Jazeera bevestigd dat de 28-jarige Al-Sharif overleed na een aanval op een tent met journalisten bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Volgens Al Jazeera lijkt het op een gerichte aanval door Israël. Daarbij kwamen nog zeker drie andere journalisten van Al Jazeera om.

Al-Sharif deed uitgebreid verslag vanuit het noorden van de Gazastrook voor de Arabische zender van Al Jazeera. De nieuwszender sprak onlangs nog van een opruiingscampagne door het Israëlische leger tegen journalisten van Al Jazeera, met name tegen Al-Sharif. Eind juli riep het Committee to Protect Journalists (CPJ) om diezelfde reden op tot bescherming van Al-Sharif.

Het Israëlische leger bevestigt Al-Sharif te hebben gedood en beschuldigt hem van lidmaatschap van Hamas, maar geeft daarvoor geen bewijs. Sinds 7 oktober 2023 heeft Israël volgens het CPJ al zeker 230 journalisten en mediawerkers gedood in Gaza.