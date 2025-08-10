ECONOMIE
VN-functionaris: plan Israël voor Gaza kan tot nieuwe ramp leiden

Samenleving
door anp
zondag, 10 augustus 2025 om 22:48
anp100825102 1
NEW YORK (ANP/AFP) - Israëls plan om Gaza-Stad te controleren brengt het risico van een "nieuwe ramp" met zich mee. Dat zei Miroslav Jenca, adjunct-secretaris-generaal van de VN, zondag in een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad. Jenca vreest dat het plan leidt tot "verdere gedwongen ontheemding, doden en verwoesting."
Het was niet de enige kritiek op het enkele dagen terug aangekondigde plan. "We roepen Israël op dit besluit terug te draaien", zei de Sloveense VN-ambassadeur Samuel Zbogar namens de vijf Europese landen in de raad. "En we herhalen: elke poging tot annexatie of uitbreiding van nederzettingen is in strijd met het internationaal recht."
Buiten de vergadering om reageerde Hamas op het Israëlische plan door onder meer te verklaren dat "de enige manier om de levens van gevangenen te redden is de agressie te stoppen en een akkoord te bereiken, niet door de bombardementen en de belegering voort te zetten", aldus een woordvoerder op Telegram.
