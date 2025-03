Israël dreigt met vergelding na lancering raketten uit Libanon

TEL AVIV (ANP/RTR) - Israël houdt de regering van Libanon verantwoordelijk voor iedere raket die vanuit dat land richting Israël wordt afgeschoten, zegt minister van Defensie Israel Katz. Hij heeft naar eigen zeggen de krijgsmacht opdracht gegeven om "passend" op een raketlancering te reageren. Eerder zaterdagochtend meldde Israël dat er drie raketten onderschept waren.

De berichten over raketvuur komen tijdens een staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon, waar eind november afspraken over werden gemaakt. Dankzij dat bestand was het relatief rustig. Voor zover bekend zou dit sindsdien de eerste raketaanval vanuit Libanon zijn, al was er eerder wel al ander geweld over en weer.

Er zijn geen meldingen van schade of gewonden na de raketaanvallen van zaterdag.