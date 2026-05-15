Israël meldt aanval op Hamas-kopstuk in Gaza-Stad

JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op Hamas-kopstuk Ezzedine al-Haddad, de leider van de gewapende tak van de Palestijnse beweging. Hij zou een van de leiders zijn geweest die de aanslagen op 7 oktober voorbereidden. Het is niet bekend of Al-Haddad gedood is bij de aanval.

De burgerbeschermingsdienst van de Gazastrook zegt dat een persoon is gedood bij een Israëlisch bombardement op Gaza-Stad. Twintig anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten werd een woongebouw geraakt.

In de Gazastrook geldt sinds oktober een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Toch voert Israël geregeld aanvallen uit op het Palestijnse gebied. Na het ingaan van het bestand zijn nog zeker 856 Palestijnen gedood.

Volgens Israël schond Al-Haddad het staakt-het-vuren. Hij zou bezig zijn geweest de militaire capaciteiten van Hamas weer op te bouwen en weigeren de organisatie te ontwapenen. Israël eist die ontwapening voor de volgende fase van het bestand kan ingaan.