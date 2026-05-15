Forse verliezen op beurzen New York, olieprijzen flink hoger

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met forse verliezen het weekend ingegaan, na de koerswinsten een dag eerder. De chipfondsen op Wall Street stonden bij de dalers. De olieprijzen gingen juist flink omhoog.

De olieprijzen stegen tot 4,5 procent. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd "niet veel meer geduld" te hebben met Iran bij het sluiten van een vredesdeal. Ook leidde de top tussen Trump en de Chinese president Xi Jinping in Beijing niet tot concrete vooruitgang bij stappen voor het heropenen van de Straat van Hormuz voor olietankers. Oliemaatschappijen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips wonnen tot 3,4 procent.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent lager op 49.526,17 punten. De brede S&P 500 zakte 1,2 procent tot 7408,50 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 1,5 procent tot 26.225,14 punten.