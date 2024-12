Israël noemt rapport Amnesty antisemitische laster

JERUZALEM (ANP) - Israël noemt het rapport van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International over volkerenmoord in de Gazastrook "antisemitische laster". Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft "de betreurenswaardige en fanatieke organisatie Amnesty opnieuw een verzonnen rapport gefabriceerd dat volkomen onwaar is en is gebaseerd op leugens", melden Israëlische media.

Israël stelt dat de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 op Israëlisch grondgebied rond de Gazastrook "een genocidaal bloedbad was" en dat de Palestijnse beweging Hamas Israël wil vernietigen. Daar verdedigt Israël zich tegen met de aanvallen op de Gazastrook. Daarbij zijn volgens gezondheidsdiensten en internationale organisaties al meer dan 44.000 doden gevallen, overwegend vrouwen en minderjarigen.