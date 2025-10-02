Israël pakt meer dan 400 activisten van Gaza-vloot op

JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël heeft meer dan vierhonderd opvarenden van de Global Sumud Flotilla opgepakt, zo maakte een Israëlische functionaris bekend. De vloot was onderweg naar Gaza om hulpgoederen naar het gebied te brengen.

"In een operatie die ongeveer twaalf uur duurde, heeft het Israëlische marinepersoneel een grootschalige invalpoging verijdeld van honderden personen aan boord van 41 schepen", aldus de bron. "Aan het einde van de operatie werden meer dan vierhonderd deelnemers veilig overgebracht naar de haven van Ashdod voor verwerking door de Israëlische politie."

Vermoedelijk zijn rond de vijftien Nederlandse opvarenden aangehouden. Het kabinet probeert hen terug te halen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu prees de Israëlische marine voor het onderscheppen van de vloot. Volgens hem werd daarmee "een campagne om Israël in diskrediet te brengen" afgeslagen.