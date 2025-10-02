Langer geen treinverkeer bij Den Haag CS door spoorbetreders

DEN HAAG (ANP) - Het verwachte tijdstip dat treinen van en naar Den Haag Centraal weer gewoon kunnen rijden, loopt verder op. Eerder was de prognose dat dit om 21.45 uur het geval zou zijn, nu is dat om 22.45 uur.

Eerder donderdag viel het treinverkeer bij het station volledig stil omdat pro-Palestijnse activisten op het spoor liepen. Zij waren naar het station gegaan na een demonstratie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken om de vrijlating van alle opvarenden van de activistische Global Sumud Flotilla-vloot te eisen.

De politie treedt op tegen de actievoerders op het station. Er zijn aanhoudingen verricht, maar hoeveel is nog niet bekend. Sporadisch begeven zich weer nieuwe activisten op het spoor, waardoor de politie weer moet ingrijpen en het treinverkeer langer niet op gang kan komen, ziet een ANP-verslaggever.

Over hoeveel aanhoudingen er zijn verricht, maakt de politie later donderdag waarschijnlijk meer bekend.