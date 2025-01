Israël: Trump nodigt premier Netanyahu uit voor 4 februari

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu uitgenodigd voor 4 februari in het Witte Huis. Netanyahu wordt de eerste buitenlandse leider die Trump in zijn tweede termijn ontvangt, aldus het kantoor van Netanyahu.

Volgens ingewijden geldt de uitnodiging als een gebaar van Trump voor de instemming van Netanyahu met het bestand in de Palestijnse Gazastrook.

Trumps Midden-Oostengezant Steve Witkoff wordt deze week in Israël verwacht om met Netanyahu te praten over het verloop van de eerste fase van het bestand in Gaza en over het begin van de onderhandelingen over de tweede fase. Netanyahu sprak zondag de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, in het eerste telefoontje met een buitenlandse leider dat Hegseth voerde sinds zijn aantreden zaterdag.