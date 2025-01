SP denkt dat vuurwerkverbod problemen oud en nieuw niet oplost

DEN HAAG (ANP) - De problemen rond de jaarwisseling worden niet opgelost door na knalvuurwerk en vuurpijlen ook siervuurwerk te verbieden, denkt Michiel van Nispen van de SP. GroenLinks-PvdA deed tijdens het debat over de jaarwisseling een beroep op de partij om zich achter een verbod te scharen, maar de socialistische partij geeft daar geen gehoor aan. Van Nispen vreest voor een "gedragseffect" als nagenoeg al het vuurwerk is verboden en wie toch iets wil afsteken aangewezen is op illegaal vuurwerk.

Geert Gabriëls (GroenLinks-PvdA) noemde dat behalve bij de politie ook in de door de SP vaak zo vurig verdedigde zorg de roep om een vuurwerkverbod luid klinkt. Van Nispen antwoordde dat hij "niet doof en blind" is voor hun argumenten en zorgen. "Niemand volgt blind alle argumenten uit de politie en van de zorg", werpt hij evenwel tegen. De parlementariër gaf als voorbeeld dat veel politiemensen voor een taakstrafverbod bij geweld tegen hulpverleners zijn, maar dat de SP en ook andere partijen daartegen zijn.

Op het verzoek van Gabriëls om net als NSC en VVD binnen de partij de discussie aan te gaan over een verbod, zei Van Nispen dat het denken ook bij zijn partij "niet stil" staat.

De SP'er verwijt partijen die voorstander zijn van een vuurwerkverbod dat zij daar te hoge verwachtingen van hebben. "De stelligheid waarmee hier door sommigen wordt beweerd dat ze precies weten dat er dan een einde is aan alle problemen, die heeft mij verbaasd."