Israël verbiedt verkeer op belangrijke weg in Gaza

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) verbiedt verkeer op de Salah al-Din-weg in de Gazastrook, de belangrijkste weg tussen het noorden en het zuiden. Militairen hebben deze week de grondoperaties en grootschalige luchtaanvallen hervat.

"In de afgelopen 24 uur zijn IDF-militairen een gerichte grondoperatie gestart in het centrale en zuidelijke deel van de Gazastrook om de veiligheidszone tussen het noorden en zuiden uit te breiden", aldus een legerwoordvoerder. Hij stelt dat het verkeer in beide richtingen voor de veiligheid van Palestijnen is opgeschort.

De IDF maakte woensdag bekend weer de controle te hebben over de strategische Netzarim-corridor, die Gaza in een noordelijke en zuidelijke helft verdeelt. Israëlische militairen trokken zich daar ruim een maand geleden terug als onderdeel van het bestand in de Gazastrook. Israël houdt zich niet meer aan de afspraken, omdat het met Hamas in een impasse is beland over de volgende stappen van de overeenkomst.